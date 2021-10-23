В РФ запровадили обмеження на користування месенджерами

Влада Росії вирішила запровадити обмеження на користування додатками з обміну повідомлень. Нові правила набудуть чинності з березня 2022 року, повідомляє УНІАН.

Відповідний документ уряд Росії ухвалив 20 жовтня. Нині стали відомі окремі положення щодо посилення контролю за інтернет-користувачами в РФ.

Месенджери будуть зобов’язані під час реєстрації запитувати реальний телефонний номер користувача. Після того, як він підтвердить його, вони повинні будуть направити запит мобільному оператору про власника вказаного номера.

Своєю чергою, оператор зобов’язаний протягом 20 хвилин надати всю інформацію про абонента з бази даних, тобто паспортні дані. Якщо інформація виявиться неповною чи недостовірною, месенджер повинен відмовити користувачу у наданні послуг.

У випадку успішної верифікації кожному росіянину будуть надавати унікальний ідентифікаційний код, який необхідно буде оновлювати у разі зміни оператора мобільного зв’язку. Якщо користувач відмовиться – месенджер повинен протягом доби його відключити.

Противники рішення кажуть, що таким чином Кремль намагається витіснити іноземні платформи. Водночас вітчизняні російські месенджери стануть для громадян небезпечними.