Вихідці з України визнані винними в незаконному фінансуванні виборів у США

Американський бізнесмен українського походження Лев Парнас, а також інший українець - Андрій Кукушкін були визнані винними в незаконних пожертвуваннях на виборчу кампанію в США, повідомляє Deutsche Welle.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому офісом прокурора США в Південному окрузі Нью-Йорка.

Присяжні погодилися з тим, що обвинувачені з метою "отримати вплив на американських політиків і кандидатів, незаконно направили іноземні гроші на проміжні вибори 2018 року зі прицілом на отримання величезних прибутків в бізнесі, пов'язаному з легалізацією марихуани".

Парнас, а також його колишній партнер Ігор Фруман, який раніше вже визнав себе винним в незаконному фінансуванні виборів, отримували гроші від російського бізнесмена Андрія Муравйова. Кошти, зокрема, були спрямовані, в тому числі й на організацію кампанії під назвою America First Action, яка виступала за переобрання Дональда Трампа у 2020 році.

Лев Парнас відомий як діловий партнер колишнього адвоката експрезидента США Руді Джуліані. Зокрема, за даними американських ЗМІ, Парнас допомагав йому шукати в Україні відомості, які могли б сприяти початку розслідування відносно Джозефа Байдена. Ця ініціатива виходила від тодішнього президента США Трампа.

Джуліані, експрокурор і колишній мер Нью-Йорка, не є фігурантом кримінальної справи щодо Парнаса і Кукушкіна. Але, за інформацією CNBC, влада Нью-Йорка веде розслідування, покликане відповісти на питання: чи зобов'язаний був Джуліані реєструватися як іноземний агент.