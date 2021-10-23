Було три пістолети, Болдвін взяв з бойовими патронами: нові факти

Асистент режисера на зйомках фільму "Раст" Дейв Голлс був упевнений у тому, що пістолет, який він передав акторові Алеку Болдвіну, не був заряджений бойовими патронами. Про це з посиланням на представників слідства, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Загалом на знімальному майданчику було три пістолети, їх поклала на спеціальний візок зброяр фільму Ганна Гутьєррес, саме звідти Голлс і взяв зброю, з якої пізніше Болдвін вистрілив і смертельно поранив оператора Галину Гатчинс та поранив режисера Джоела Соузу. Голлівудський актор не знав про те, в реквізитному пістолеті були бойові патрони.

За словами Болдвіна, він співпрацює зі слідством.

Представник правоохоронних органів, у свою чергу, повідомив, що жодних обвинувачень стосовно актора поки що не висунуто.

Агентство нагадує, що на зйомках фільмів іноді використовують зброю, здатну стріляти і бойовими, і холостими патронами, проте навіть холості патрони можуть завдати смертельного поранення під час пострілу з близької відстані.

Напередодні повідомлялося, що на знімальному майданчику в американському штаті Нью-Мексико під час зйомок вестерну "Раст" актор Алек Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета і поранив 42-річну операторку Галину Гатчинс. Її транспортували на медичному вертольоті до лікарні, де лікарі констатували смерть. Крім того, поранення дістав режисер Джоел Соуза, його також доставили до лікарні.