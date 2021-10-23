В Іспанії створили імплантант для сліпих

Жінка вже навчилася інтерпретувати зображення, ідентифікувати букви і силуети певних об'єктів, повідомляє Корреспондент.

Іспанські вчені університету Мігеля Ернандеса вживили сліпій жінці імплантат, який безпосередньо стимулює зорову кору головного мозку, пише New Atlas.

Пристрій дістався 57-річній жінці, яка протягом 16 років страждала сліпотою.

Відзначається, що імплантант - це штучна сітківка на звичайних окулярах. Вона виявляє світло, перетворює його в електричні сигнали, які передаються на тривимірну матрицю, що складається з 96 мікроелектродів, імплантованих у людський мозок.

Його ширина - 4 мм, а довжина електрода - 1,5 мм.

Сигнали проникають у мозок і таким чином стимулюють та контролюють електричну активність нейронів зорової кори, яка перебуває в більшій корі головного мозку. Таким чином, людина сприймає світлові візерунки.