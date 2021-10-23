Rolls-Royce анонсував "Чорного привида"

Британська компанія Rolls-Royce розширить сімейство моделей Black Badge. Наступного тижня відбудеться презентація "Чорного привида", повідомляє Обозреватель.

Тизери новинки анонсувала пресслужба виробника. На кількох зображеннях видно тоновану фігурка Spirit of Ecstasy та стильні двоколірні диски з акцентами з вуглецевого волокна.

Автомобіль отримав тонированную фігурку Spirit of Ecstasyс в чорному хромі. Джерело: Rolls-Royce

У салоні буде використовуватися темно-синя шкіра, а на декоративної панелі, покритій рояльним лаком, з'явиться зоряне небо і символ нескінченності. Також для інтер'єру будуть використовуватися елементи з карбону.

На декоративної панелі, покритій рояльним лаком, з'явиться зоряне небо і символ нескінченності. Джерело: Rolls-Royce

Крім традиційних тизерів, компанія залучила художника-ілюстратора Мейсона Лондона, який створив кумедну анімацію. Вона демонструє сині декоративні смужки на кузові та сині гальмівні супорти.

Стильні двоколірні диски з акцентами з вуглецевого волокна. Джерело: Rolls-Royce

Поява стильних версій Black Badge почалася кілька років тому з того, що один з клієнтів поділився своєю "авторської" модернізацією автомобіля, в зовнішність якого були додані чорні акценти. Ідея була сприйнята в компанії як керівництво до дії, після чого починаючи з 2016 року один за одним почали з'являтися Ghost, Dawn, Wraith та Cullinan у виконанні Black Badge.

Але Black Badge – це не тільки декор та оздоблення. Спец версія отримає форсований V12 з подвійним турбонаддувом, який має у своєму арсеналі 601 к.с. та 840 Нм. Також новинка отримає модернізовану трансмісію, спортивну підвіску і більш ефективну гальмівну систему. Змінам піддадуться випускна система та підсилювач керма.

Всі подробиці про новинку стануть відомі на презентації моделі, яка запланована на 28 листопада.