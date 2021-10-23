Незвичайні поєднання продуктів, які допоможуть схуднути

Якщо хочете привести фігуру в порядок, але без виснажливих дієт і тренажерного залу, спробуйте змінити раціон, додавши в нього кілька незвичайних поєднань продуктів, повідомляє Коментарі.

Лимон і кава

Багато людей п'ють каву з лимоном, таке поєднання давно вже популярне в соціальних мережах. Дослідники говорять, що кофеїн прискорює метаболічні процеси, а в поєднанні з лимоном він зменшує апетит. Плюс до всього, фрукт багатий на вітамін С і антиоксиданти.

Банани й шпинат

Цей нетрадиційний мікс можна втілити під час приготування смузі або салату. Банани пом'якшать смак шпинату. Таке поєднання теж не буде калорійним, адже з однієї чашки шпинату і половини великого банана ви отримаєте тільки 68 калорій, але 17 грамів вуглеводів, натуральний цукор і крохмаль, необхідний для енергії.

Йогурт і кориця

Вельми незвичайне, але цікаве поєднання продуктів. Кориця за рахунок свого багатого вітамінного складу, має ряд корисних властивостей, зокрема покращує метаболізм, стабілізує рівень цукру в крові та інсулін. А натуральний йогурт - дієтичний продукт. Їх поєднання сприятиме зменшенню жирових відкладень.