Байден і Макрон обговорили шляхи співпраці

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову, в ході якої обговорили шляхи співпраці між країнами, повідомляє Корреспондент.

Глави держав обговорили ситуацію в африканському регіоні Сахель, співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також посилення і ефективність оборонних систем в Європі.

Зазначається, що Байден висловив надію на зустріч з Макроном в Римі, яка відбудеться до кінця місяця.

Попередня розмова Байдена і Макрона відбулася місяць тому і стосувалася скандалу навколо нового партнерства AUKUS.

Новий альянс AUKUS між США, Великобританією та Австралією, який було підписано 15 вересня, викликав глибоку дипломатичну кризу між Вашингтоном і Парижем.

У рамках альянсу Австралія буде оснащена атомними підводними човнами. Через цю угоду Австралія розірвала контракт з французькою компанією на підводні човни вартістю 66 мільярдів доларів, чим розсердила Париж.