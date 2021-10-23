Меркель усвідомила розбіжності з Путіним ще в 2001

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що при вступі на посаду не могла собі уявити, що президент РФ Володимир Путін вирішить окупувати Крим й розв’язати війну на сході України, повідомляє Новое время.

Про це вона сказала інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

"Але при вступі на посаду я й уявити собі не могла, що він анексує Крим і що на сході України - практично поруч з Євросоюзом - дійде до таких військових зіткнень" , - сказала вона.

Однак, за її словами, ще у 2001 році під час виступу Путіна в Бундестазі вона усвідомила наявність серйозних розбіжностей з главою Кремля.