Mercedes-Benz модернізував кросовер GLE

Німецький Mercedes-Benz незабаром представив оновлені кросовери GLE і GLE Coupe. Але поки одним фахівці працюють на перспективу, інші проводять планову модернізацію наявних моделей. Зокрема, оновленню піддали дизельний GLE 300d та його купеподібного версію, повідомляє Обозреватель.

Зі збільшенням тиску на автовиробників з боку "зелених" все більше число "мерседесівських" моделей піддаються електрифікації. Свіжим прикладом став кросовер 300d 4Matic, який отримав оновлену трансмісію з технологією "м'якого" гібрида (mild hybrid).

Оновленню піддали дизельний GLE 300d та його купеподібного версію. Джерело: Daimler AG

Під капотом моделі розташовується 2-літровий чотирициліндровий турбодизель, що розвиває потужність 272 к.с. і крутний момент 550 Нм. У корпус трансмісії додали допоміжний стартер-генератор, який допомагає при старті з місця, прискоренні та використовується для рекуперації енергії гальмування. Зокрема, при необхідності різко прискоритися він додає в арсенал кросовера 20 "конячок" і додаткові 200 Нм крутного моменту.

Ця гібридна "надбудова" дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 6,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 230 км/год. Крім того, модель споживає менше палива. У змішаному циклі WLTP автомобіль витрачає менше ніж 7 л на 100 км пробігу.

Салон кросовера GLE 300d. Джерело: Daimler AG

Крім того, в процесі модернізації кросовер отримав нову роздавальну коробку Torque on Demand з багатодисковою муфтою та електронним управлінням. Завдяки цьому між осями можна розподіляти від 0 до 100% моменту, в той час, як колишня "роздатка" мала фіксоване співвідношення 50:50. Це повинно допомогти поліпшити динаміку, особливо на поворотах.

Моделі вже доступні для замовлення, і вони повинні надійти в європейські дилерські центри в наступному місяці. Ціни починаються з 75 053 євро для GLE та 79 183 євро для GLE Coupe.