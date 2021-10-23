Названо головні технології майбутнього

Фахівці Garnter передбачили основні технологічні ініціативи 2022 року, повідомляє Лента.Ру.

Розвиток технічного прогресу, на думку аналітиків організації, буде тісно пов'язаний з розвитком штучного інтелекту. Перше місце в списку технологічних тенденцій займає генеративний штучний інтелект (GAI), який відрізняється від базового ШІ глибшою взаємодією з машинним навчанням. Даний підвид штучного інтелекту буде використовуватися в розробці програмного забезпечення, створення ліків і цільовому маркетингу. За оцінкою Garnter, зараз GAI генерує менше одного відсотка даних, проте до 2025 року цей показник може вирости до 10 відсотків.

Наступною головною ініціативою майбутнього 2022 року фахівці назвали автономні системи, які можуть навчатися і адаптуватися до середовища.

"Завдяки динамічній зміні власних алгоритмів автономні системи можуть пристосовуватися до унікальних процесів і процедур", - зазначили автори.

Також аналітики вважають, що вже в наступному році буде затребуваний інтелект прийняття рішень (DI). Автори називають DI новим способом, що дозволяє організаціям отримувати вигоду з швидко мінливих даних і середовищ.