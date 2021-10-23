Рання Земля піддалася інтенсивному бомбардуванню астероїдами

Вчені Гарвардського університету і Південно-західного дослідницького інституту в Боулдері заявили, що зіткнення астероїдів з ранньої Землею відбувалися частіше, ніж вважалося раніше, і це сповільнило накопичення кисню в атмосфері, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники проаналізували залишки древніх астероїдів - сферул - і змоделювали наслідки їх зіткнень. Виявилося, що існуючі моделі планетних бомбардувань недооцінюють частоту падіння на планету астероїдів і комет. Згідно з новими даними, удари відбувалися кожні 15 мільйонів років, що в десять разів більше, ніж у нинішніх моделей. Таким чином, рання Земля піддавалася інтенсивним космічним впливам протягом довгого періоду часу, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience.

Сферули представляють собою круглі скляні частки, що виникають при ударі небесного тіла об земну кору. Вчені виявили, що вони у великій кількості містяться в декількох шарах земної кори віком 2,4-3,5 мільярдів років. Ці нові шари сфер збільшили загальну кількість відомих ударних подій на ранній Землі. Модель показала, що сукупні ефекти від ударів астероїдів величиною більше 10 кілометрів створювали витік кисню з атмосфери Землі.

Отримані результати узгоджуються з геологічними даними, які показують, що рівні кисню в атмосфері варіювалися, але залишалися відносно низькими в ранній архейський еон. Потім на Землі сталося серйозне зрушення в хімії поверхні, викликане підвищенням рівня кисню, що відомо як Велика окисна подія або Киснева катастрофа.