Вчені пояснили зменшення мозку людини

Людський мозок в процесі еволюції двічі збільшувався, а потім зменшився в розмірі 3000 років тому. Пояснення цьому факту знайшли завдяки вивченню груп мурашок, повідомляє Корреспондент.

Вчені зі США з'ясували, що людський мозок різко збільшився в розмірах 2,1 та 1,5 мільйона років тому, а потім три тисячі років тому знову зменшився. На думку експертів, це відбулося з розширенням колективного розуму в людських спільнотах, йдеться у статті Frontiers in Ecology and Evolution.

Аналіз 985 копалин і сучасних черепів людини підтвердив, що людський мозок збільшувався в розмірах протягом плейстоцену, а потім, в голоцені, несподівано зменшився.

"Дивовижний факт полягає в тому, що наш мозок менший в порівнянні з мозком наших плейстоценових предків. Чому наш мозок зменшився в розмірах, було великою загадкою для антропологів" , - заявив один з авторів статті доктор Джеремі Де Сільва з Дартмутського коледжу.

Пояснення цьому факту знайшли в процесі вивчення розмірів і структури колоній різних видів мурашок. Вчені виявили, що мозок мурах у високоорганізованих колоніях менший до розмірів тіла, ніж у низькоорганізованих групах.

На їхню думку, в соціальних групах мурах, де існує чіткий поділ обов'язків, а прийняття рішень передано на рівень колективного розуму, мозок комах зменшився в розмірах, щоб стати більш енергоефективним.

Незважаючи на те, що спільноти мурах і людей багато в чому відрізняються, у них існують спільні соціальні риси, такі як групове прийняття рішень, розподіл праці і спільне виробництво продуктів харчування.

Ці особливості з'явилися в групах людей не відразу, а приблизно на рубежі плейстоцену і голоцену, коли наші предки перейшли до племінного соціального устрою.