Ірина Білик після розлучення знову заінтригувала шанувальників

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, заявила, що в її житті обов'язково буде ще одне весілля, повідомляє УНІАН.

За словами зірки, вона з новим обранцем закотить справжнє веселе весілля, на яке запросить всіх своїх рідних і друзів. Ось тільки принца на білому коні поки немає.

"Хочу сказати всій Україні, що весілля буде в моєму житті обов'язково. Я хочу несподіване весілля і дуже веселе. Я запрошую всіх зірок, всіх, кого поважаю і люблю на українській сцені. Але поки що немає обранця. Коли він з'явиться - я всім скажу" , - сказала Білик у програмі ЖВЛ.

Крім того, артистка назвала причину розлучення з Асланом, від якого виховує сина Табріза. До слова, хлопчик дуже схожий на свого батька.