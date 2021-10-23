В ООН заявили про голод на Мадагаскарі

Більш як мільйон людей на півдні Мадагаскару відчайдушно намагаються вижити в умовах першого в історії голоду, викликаного глобальною зміною клімату, повідомляє Корреспондент.

Відзначається, що Мадагаскар сильно постраждав унаслідок багаторічної посухи.

За словами представника Всесвітньої продовольчої програми Еліс Рахмун, у деяких місцевостях люди все ще можуть щось вирощувати, але з кожним роком доводиться долати все більше труднощів. Але в інших місцях зараз не росте абсолютно нічого, і люди намагаються виживати, харчуючись сараною, фруктами і листям кактуса.

Всесвітня продовольча програма співпрацює з урядом країни, в результаті чого близько 700 тисяч осіб отримують допомогу продуктами.

Як повідомлялося раніше, в 2020 році в світі голод торкнувся близько 811 мільйонів осіб, що на 161 мільйон більше, ніж у 2019 році.