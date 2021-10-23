Тейлор Свіфт раптово завела сторінку в російській соцмережі

Популярна американська поп-співачка Тейлор Свіфт несподівано завела сторінку в соціальній мережі "Вконтакте". Знаменитість закликала підписуватися на неї і слухає її музику, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці у "Вконтакте".

"Привіт, з вами Тейлор. Слідкуйте за моєї сторінкою і слухайте мою нову музику, спасибі" , – сказала у відеозверненні співачка.

Судячи з дат публікацій в соціальній мережі, співачка завела сторінку зовсім нещодавно, 15 жовтня. У першому своєму пості Тейлор розповіла про нову пісню, яка вийде 12 листопада цього року.

Відеоролик, в якому повідомила про те, що вона створила сторінку в "Вконтакте" вона опублікувала 22 жовтня.

Зазначимо, що на сторінку Тейлор Свіфт вже підписані понад 2,7 тисячі осіб.