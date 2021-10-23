Одеський крематорій працює на межі: померлих везуть з інших областей

Навантаження на одеський крематорій зросло до показників весни минулого року - щодня тут спалюють до сорока тіл померлих, повідомляє Думська.

Фото: Думська

Біля стін об'єкта він застав відразу чотири траурних процесії і, відповідно, чотири катафалки. Всі співробітники похоронних агентств були одягнені в захисні костюми, тобто кремували померлих від COVID-19.

"Ми працюємо в штатному режимі, - розповів нам директор крематорію Володимир Букач. - Кількість кремації така ж, як в квітні-травні минулого року, в середньому сорок кремації в день. Ми були готові до цього піку і справляємося. На прощання виділяється двадцять хвилин. Різниця тільки в тому, що зараз одна група може прощатися в залі, а інша - на вулиці. До піка люди могли вибрати час, найчастіше вибирали в районі обіду і прощалися. Зараз весь день розписаний по хвилинах".