Знову топлес: Ірина Шейк знялася в рекламі

Відома манекенниця показала кадри пікантної фотосесії для косметичного бренду Alo Wellness, повідомляє Корреспондент.

Російська супермодель Ірина Шейк схвилювала шанувальників новими спокусливими знімками в Instagram.

На опублікованих чорно-білих кадрах 35-річна манекенниця постала топлес, прикриваючи оголені груди рукою.

Ирина Шейк в рекламе Alo Wellness instagram.com/irinashayk

Таким чином вона рекламувала засоби з догляду за тілом каліфорнійського бренду Alo Wellness.

Знімок зібрав понад 290 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.

Зазначимо, що Ірина не вперше просуває продукцію косметичної марки і вже знімалася для неї у відвертих образах.

Нагадаємо, кілька днів тому Шейк поділилася кадрами фотосесії для взуттєвого бренду Jimmy Choo, на яких також позувала топлес.

Ирина Шейк в рекламе Alo Wellness instagram.com/irinashayk