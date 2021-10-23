Знову топлес: Ірина Шейк знялася в рекламі
Відома манекенниця показала кадри пікантної фотосесії для косметичного бренду Alo Wellness, повідомляє Корреспондент.
Російська супермодель Ірина Шейк схвилювала шанувальників новими спокусливими знімками в Instagram.
На опублікованих чорно-білих кадрах 35-річна манекенниця постала топлес, прикриваючи оголені груди рукою.
Таким чином вона рекламувала засоби з догляду за тілом каліфорнійського бренду Alo Wellness.
Знімок зібрав понад 290 тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
Зазначимо, що Ірина не вперше просуває продукцію косметичної марки і вже знімалася для неї у відвертих образах.
Нагадаємо, кілька днів тому Шейк поділилася кадрами фотосесії для взуттєвого бренду Jimmy Choo, на яких також позувала топлес.