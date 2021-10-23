Ворскла - Шахтар: де дивитися матч 23 жовтня

Список трансляцій поєдинку чемпіонату України. Гру між Ворсклою і Шахтарем можна буде подивитися на ТБ і в Інтернеті, повідомляє Сьогодні.

12-й тур чемпіонату України з футболу сьогодні продовжиться у Полтаві. Зустрічаються Ворскла і Шахтар.

Де дивитись?

Игру в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". В Інтернеті дивитися поєдинок можна на Oll.tv. Початок трансляції о 17:00.

Хто фаворит?

Відповідно до котирувань букмекерських контор, ймовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 17%, перемога Шахтаря – 72%.

Турнірне становище. Між командами два очки різниці. Якщо виграє Ворскла, то команда вийде на друге місце в УПЛ. У разі перемоги "гірників", вони очолять турнірну таблицю мінімум до матчу Динамо – Дніпро-1.