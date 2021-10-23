У Німеччині зафіксували зростання захворюваності COVID-19

Тижневий показник заражень COVID-19 в Німеччині досяг в суботу рекордних з травня значень - 100 випадків інфікування на 100 тис. осіб, повідомляє "Интерфакс".

Тижнем раніше цей показник становив 67,7 випадку на 100 тис. Чоловік.

За словами представника міністерства охорони здоров'я Німеччини Олівера Евальда, зростання захворюваності за минулі сім днів зафіксовано практично в кожній віковій групі.

За останню добу в Німеччині виявлено 15 145 нових випадків зараження COVID-19, 86 пацієнтів померли від наслідків захворювання.

Повну вакцинацію пройшли в Німеччині понад 66% населення, або близько 83 млн чоловік. Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 70% населення країни.