Венедиктова пригрозила продавцям і покупцям фейкових COVID-сертифікатів
Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що люди, які купують і продають підроблені COVID-сертифікати, не повинні чекати від неї пощади.
Про це Ірина Венедиктова написала в Facebook.
"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам - такі провадження ми з вами беремо під особистий контроль і методично доводимо до вироків", - написала вона.
На думку Венедиктової, підроблені COVID-сертифікати
"часто перетворюються у свідоцтва про смерть".
"Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але в підсумку призводять до непоправного. Я говорю про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, правда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці - сертифікати про вакцинації. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть", - сказала вона.
Генпрокурор додала, що
"фейкові сертифікати - гра в рулетку з повним барабаном".
"За постріли з цієї зброї ми змусимо відповідати продавців і покупців" липи", - підкреслила генпрокурор.