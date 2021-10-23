Венедиктова пригрозила продавцям і покупцям фейкових COVID-сертифікатів

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що люди, які купують і продають підроблені COVID-сертифікати, не повинні чекати від неї пощади.

Про це Ірина Венедиктова написала в Facebook.

"Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам - такі провадження ми з вами беремо під особистий контроль і методично доводимо до вироків", - написала вона.

На думку Венедиктової, підроблені COVID-сертифікати "часто перетворюються у свідоцтва про смерть".

"Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але в підсумку призводять до непоправного. Я говорю про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, правда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці - сертифікати про вакцинації. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть", - сказала вона.

Генпрокурор додала, що "фейкові сертифікати - гра в рулетку з повним барабаном".