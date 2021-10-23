Барселона - Реал Мадрид: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

24 жовтня "Барселона" прийматиме мадридський "Реал" в рамках десятого туру чемпіонату Іспанії з футболу, повідомляє УНІАН.

Барселона - Реал: де дивитися поєдинок

Протистояння принципових суперників покаже у прямому ефірі медіасервіс MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок зустрічі - о 17.15.

"Барселона" - "Реал" Мадрид: перед матчем