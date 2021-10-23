Артем Мілевський у неділю буде на "Олімпійському" та попрощається з уболівальникам

Колишній форвард киян Артем Мілевський пройде коло пошани на НСК "Олімпійський" в перерві матчу Динамо – Дніпро-1, повідомляє Сьогодні.

У неділю, 24 жовтня, в Києві відбудеться матч 12-го туру української Прем'єр-ліги. На "Олімпійському" зіграють Динамо і Дніпро-1.

Для уболівальників гра стане важливою не тільки зі спортивної точки зору. Динамо повідомило, що на "Олімпійський" приїде легендарний форвард Артем Мілевський.

Колишній нападник клубу вже завершив кар'єру і захотів попрощатися з фанатами киян. Мілевський в перерві матчу пройде коло пошани по стадіону і подякує уболівальникам за їх підтримку.

Нагадаємо, що зустріч на "Олімпійському" розпочнеться о 17:00.

Кияни лідери чемпіонату України. Після 11 матчів вони набрали 29 очок. Дніпро-1 йде на четвертому місці в таблиці УПЛ – 22 очка.