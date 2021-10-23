Під Рівним селяни шокували медиків дикунством: "втікали городами та спускали собак"

У селі Велика Омеляна, що в Рівненській області виявили спалах поліомієліту. Зокрема, хворобу виявили у півторарічної дитини, а потім у шести її братиків та сестричок. В результаті малюка паралізувало, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафронов розповів, що зустрічався з жителями села, де у півторарічного хлопчика та у його родині виявили поліомієліт і говорив з ними про необхідність вакцинації. Також вын намагався донести тезу, що "ставлення до вакцинації населення – одна з ознак рівня цивілізованості суспільства".

Також він додав, що лікарі загальної практики, медсестри, епідеміологи персонально донесли інформацію та розвіяти перестороги у кожного з батьків. Врешті-решт вдалося зібрати інформацію про усіх дітей віком до 5 років, які мешкають на території ОТГ.

"Що ми мали? - закриті перед носом ворота, втечу городами, відпускання на подвір’я собак, словом – цивілізацію в усій красі. Те, що робота медиків населенням не цінується - давно не дивує, але не потрібно говорити про відсутність діалогу чи роз’яснювальної роботи, коли керівництво тергромади організовує зустріч в оптимальний для жителів села час, яка ігнорується" , - сказал вын.

Лікар пояснив, що люди в лікарні не приходять, додому не пускають та на зустрічі в сільраду не з'являються.

"Навіть в інтернеті ліньки знайти інформацію про одну з найбільш безпечних вакцин, яка використовуються від страшної хвороби, краще постити котиків в Мережі ніж перейматись ризиками для власної дитини" , - додав Роман Сафронов.

Що таке поліомієліт

Це гостре інфекційне захворювання, яке викликається поліовірусом. Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Вірус проникає в організм через рот, потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликаючи довічний параліч.