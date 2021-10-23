Україна піднялася на друге місце в світі за смертністю від коронавірусу

Україна за останню добу перемістилася з четвертого на друге місце в світі за кількістю нових летальних випадків Covid-19 - померли 483 людини. Це випливає з даних статистичного ресурсу Worldometers, який відстежує основні світові події, повідомляє UBR.

Нашу країну випередила тільки Росія з показником смертей в 1075, яка піднялася з другого місця. Замикає трійку антилідерів Румунія, де померли 437 осіб. Напередодні вона була на шостою.

У десятку також увійшли Мексика (+284), Іран (+124), Польща (+75), Таїланд (+74), Філіппіни (+65), Грузія (+42) та Вірменія (+31).

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Румунія повторно введе нічну комендантську годину і зробить Covid-сертифікати обов'язковими для відвідування більшості громадських місць з 25 жовтня. Також вирішено відправити школярів на канікули на два тижні.