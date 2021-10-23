Французька компанія з кіберзахисту Thales відкриє офіс в Україні
Французька Thales, що спеціалізується на розробці високотехнологічної продукції для оборони і безпеки, аерокосмічній промисловості та транспортуванні має намір відкрити офіс в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У Thales вже є офіси і науково-дослідні центри в 56 країнах світу.
Під час зустрічі Михайла Федорова з представниками компанії Thales в Парижі, сторони обговорили створення цифрових документів і кібербезпеки на основі штучного інтелекту.
"Представники компанії розповіли, як в Україні можна поліпшити сферу кіберзахисту, якісно виявляти і протидіяти кіберзагрозам. Thales активно працює над відкриттям офісу в Україні і вже призначили директора", - наголошується в повідомленні Мінціфри.