Французька компанія з кіберзахисту Thales відкриє офіс в Україні

Французька Thales, що спеціалізується на розробці високотехнологічної продукції для оборони і безпеки, аерокосмічній промисловості та транспортуванні має намір відкрити офіс в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Thales вже є офіси і науково-дослідні центри в 56 країнах світу.

Під час зустрічі Михайла Федорова з представниками компанії Thales в Парижі, сторони обговорили створення цифрових документів і кібербезпеки на основі штучного інтелекту.