Зарплати в Києві вищі, ніж в Москві – аналіз вакансій

Робітники та представники торгівлі в Києві заробляють більше, ніж в Москві. При цьому мова йде не про офіційні, а реальні дані, засновані на оголошеннях на сайтах з пошуку роботи, повідомляє Обозреватель.

Такими спостереженнями у себе в Facebook поділився підприємець Роман Пелех, опублікувавши відповідні скріншоти. Згідно з ними, гіпсокартонник в Києві отримує до 2 200 доларів/місяць (близько 60 тис. грн), а в Москві – 1 300 доларів/місяць (близько 34 тис. грн).

Значне відставання від Києва Москва продемонструвала і в оплаті інших спеціальностей. Так, електромонтер отримує:

у Києві – до 875 доларів/місяць (23 тис. грн);

в Москві – 640 доларів/місяць (близько 17 тис. грн).

Зарплата продавця-касира:

у Києві – до 760 доларів/місяць (близько 20 тис. грн);

в Москві – до 600 доларів/місяць (близько 16 тис. грн).

При цьому Пелех звертає увагу на те, що реальна зарплата в Києві значно вища, ніж в Москві. Адже життя в столиці РФ – вартість продуктів, оренда житла, проїзд у громадському транспорті – "місцями вдічі вище".

Хто в Україні отримує найбільше

В Україні найвищу зарплату пропонують C ++ програмістам (створення програмних продуктів) – в середньому 70 тис. грн. Серед найпопулярніших професій –менеджери з продажу, продавці та водії. Так, до ТОП-10 найпопулярніших професій увійшли:

менеджер з продажу – 19 тис. грн;

продавець-консультант – 11,3 тис. грн;

водій – 17,5 тис. грн;

адміністратор – 12,5 тис. грн;

кухар – 14 тис. грн;

бухгалтер – 15 тис. грн;

докер – 12 тис. грн;

менеджер по роботі з клієнтами – 16 тис. грн;

директор – 22,5 тис. грн;

офіс-менеджер – 12,5 тис. грн.

Найвищу зарплату в країні пропонують в Києві – 17,5 тис. грн. Після столиці йдуть Дніпро (15 тис. грн), Одеса (15 тис. грн), Харків (14 тис. грн), Львів (13,5 тис. грн) та Запоріжжя (12 тис. Грн).