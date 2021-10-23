Зарплати в Києві вищі, ніж в Москві – аналіз вакансій
Робітники та представники торгівлі в Києві заробляють більше, ніж в Москві. При цьому мова йде не про офіційні, а реальні дані, засновані на оголошеннях на сайтах з пошуку роботи, повідомляє Обозреватель.
Такими спостереженнями у себе в Facebook поділився підприємець Роман Пелех, опублікувавши відповідні скріншоти. Згідно з ними, гіпсокартонник в Києві отримує до 2 200 доларів/місяць (близько 60 тис. грн), а в Москві – 1 300 доларів/місяць (близько 34 тис. грн).
Значне відставання від Києва Москва продемонструвала і в оплаті інших спеціальностей. Так, електромонтер отримує:
- у Києві – до 875 доларів/місяць (23 тис. грн);
- в Москві – 640 доларів/місяць (близько 17 тис. грн).
Зарплата продавця-касира:
- у Києві – до 760 доларів/місяць (близько 20 тис. грн);
- в Москві – до 600 доларів/місяць (близько 16 тис. грн).
При цьому Пелех звертає увагу на те, що реальна зарплата в Києві значно вища, ніж в Москві. Адже життя в столиці РФ – вартість продуктів, оренда житла, проїзд у громадському транспорті – "місцями вдічі вище".
Хто в Україні отримує найбільше
В Україні найвищу зарплату пропонують C ++ програмістам (створення програмних продуктів) – в середньому 70 тис. грн. Серед найпопулярніших професій –менеджери з продажу, продавці та водії. Так, до ТОП-10 найпопулярніших професій увійшли:
- менеджер з продажу – 19 тис. грн;
- продавець-консультант – 11,3 тис. грн;
- водій – 17,5 тис. грн;
- адміністратор – 12,5 тис. грн;
- кухар – 14 тис. грн;
- бухгалтер – 15 тис. грн;
- докер – 12 тис. грн;
- менеджер по роботі з клієнтами – 16 тис. грн;
- директор – 22,5 тис. грн;
- офіс-менеджер – 12,5 тис. грн.
Найвищу зарплату в країні пропонують в Києві – 17,5 тис. грн. Після столиці йдуть Дніпро (15 тис. грн), Одеса (15 тис. грн), Харків (14 тис. грн), Львів (13,5 тис. грн) та Запоріжжя (12 тис. Грн).