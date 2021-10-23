Валютний ринок суботи: підсумки дня

У суботу торгівля на міжбанківському валютному ринку майже не проводилася. Відразу два фактора стали причинами для цього.

Перш за все, через вихідний в Європі і США з усіма угодами довелося оформляти за схемою ТОМ (з розрахунком в понеділок). Це мало підходило учасникам торгів, тому особливої активності вони не проявляли. Крім того, в районі 10 ранку вийшла з ладу торгова система Bloomberg; в результаті більшість банків позбулося можливості виставляти ордери. Систему полагодили приблизно до 13:30, коли дилери вже прийняли рішення відкласти всі операції до понеділка. Національний банк в такий тихий і спокійний день вирішив «не будити» ринок і в роботу міжбанку не втручався.

Закрили торги суботи на 1 копійку на покупці нижче, ніж в п'ятницю, і на тому ж рівні на продажу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,25 / 26,34 (купівля / продаж).

Торги в суботу відкрилися ширше, ніж в п'ятницю: спред склав 9 копійок. Перша угода за ціною 26,28 гривень на суму 0,5 млн доларів пройшла о 9:52. До 10 ранку пройшло ще три угоди - і тут стало відомо, що торгова система Bloomberg дає збої: в той час, як у одних банків все працювало справно, інші не могли виставити ордера на покупку або продаж, тобто взяти участь в роботі. Це тривало до 13:30, і за цей час пройшла ще одна угода на 0,5 млн доларів між банками, які могли працювати. Стало очевидно, що роботи сьогодні вже не буде, і банки вирішили згортати роботу. Остання угода по тій же ціні 26,28 гривень пройшла о 14:00.

Котирування закриття - 26,28 / 26,30 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні склав всього 3 млн доларів.

Довідковий курс гривні до долара США Національним банком на 12.00 сьогодні не фіксували.

Офіційний курс долара на 25 жовтня встановлений на позначці 26,2918 гривень за долар, без змін.

Офіційний курс євро на 25 жовтня встановлений на позначці 30,5774 гривень за євро, без змін.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня опустилася на 2 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень; в обід цінник опустили до 26,32-26,33 гривень і до вечора змін більше не було.

На міжнародному валютному ринку FOREX сьогодні вихідний. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,53-30,55 гривень, як і вчора ввечері.

На рівні п'ятниці збереглася і продаж готівкового російського рубля: більшість оптових обмінних пунктів Києва віддавали його по 3,70 гривні за 10 рублів