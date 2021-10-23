Валютний ринок суботи: підсумки дня
У суботу торгівля на міжбанківському валютному ринку майже не проводилася. Відразу два фактора стали причинами для цього.
Перш за все, через вихідний в Європі і США з усіма угодами довелося оформляти за схемою ТОМ (з розрахунком в понеділок). Це мало підходило учасникам торгів, тому особливої активності вони не проявляли. Крім того, в районі 10 ранку вийшла з ладу торгова система Bloomberg; в результаті більшість банків позбулося можливості виставляти ордери. Систему полагодили приблизно до 13:30, коли дилери вже прийняли рішення відкласти всі операції до понеділка. Національний банк в такий тихий і спокійний день вирішив «не будити» ринок і в роботу міжбанку не втручався.
Закрили торги суботи на 1 копійку на покупці нижче, ніж в п'ятницю, і на тому ж рівні на продажу.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,25 / 26,34 (купівля / продаж).
Торги в суботу відкрилися ширше, ніж в п'ятницю: спред склав 9 копійок. Перша угода за ціною 26,28 гривень на суму 0,5 млн доларів пройшла о 9:52. До 10 ранку пройшло ще три угоди - і тут стало відомо, що торгова система Bloomberg дає збої: в той час, як у одних банків все працювало справно, інші не могли виставити ордера на покупку або продаж, тобто взяти участь в роботі. Це тривало до 13:30, і за цей час пройшла ще одна угода на 0,5 млн доларів між банками, які могли працювати. Стало очевидно, що роботи сьогодні вже не буде, і банки вирішили згортати роботу. Остання угода по тій же ціні 26,28 гривень пройшла о 14:00.
Котирування закриття - 26,28 / 26,30 (купівля / продаж).
- Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні склав всього 3 млн доларів.
- Довідковий курс гривні до долара США Національним банком на 12.00 сьогодні не фіксували.
- Офіційний курс долара на 25 жовтня встановлений на позначці 26,2918 гривень за долар, без змін.
- Офіційний курс євро на 25 жовтня встановлений на позначці 30,5774 гривень за євро, без змін.
Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня опустилася на 2 копійки: вранці готівкового «американця» продавали по 26,34-26,35 гривень; в обід цінник опустили до 26,32-26,33 гривень і до вечора змін більше не було.
На міжнародному валютному ринку FOREX сьогодні вихідний. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,53-30,55 гривень, як і вчора ввечері.
На рівні п'ятниці збереглася і продаж готівкового російського рубля: більшість оптових обмінних пунктів Києва віддавали його по 3,70 гривні за 10 рублів