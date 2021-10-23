Пункти вакцинації на вокзалах назвали профанацією
Головний лікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова вважає, що вакцинація вже не зупинить погіршення епідситуації в регіоні, повідомляє НикВести.
Світлана Федорова підкреслила, що на даний момент Миколаївщина знаходиться серед лідируючих областей за темпами вакцинації.
"Але я вважаю, що це, на жаль, не зупинить епідемічну ситуацію, яка склалася. Де б ми не робили ці пункти вакцинації, на вокзалах - вибачте, це профанація. Уже занадто пізно говорити, що це вплине на те, що зараз відбувається . Вакцинація - це не найголовніше ланка, з яких повинні складатися профілактичні заходи, - переконана головний лікар.