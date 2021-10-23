Пункти вакцинації на вокзалах назвали профанацією

Головний лікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлана Федорова вважає, що вакцинація вже не зупинить погіршення епідситуації в регіоні, повідомляє НикВести.

Світлана Федорова підкреслила, що на даний момент Миколаївщина знаходиться серед лідируючих областей за темпами вакцинації.