У Латвії найбільше заражень Covid-19 у віковій групі від 10 до 19 років

В даний час найвища захворюваність Covid-19 в Латвії спостерігається у віковій групі від 10 до 19 років, свідчать висновки, отримані в результаті аналізу даних Центру профілактики і контролю захворювань, повідомляє Делфи.

У цій групі за останні 14 днів було виявлено 5345 випадків.

Друге місце за величиною кількість захворілих (5047) було зареєстровано у віковій групі від 30 до 39 років, а третє (4726) - в групі від 40 до 49 років.

Всього в цих трьох вікових групах було зареєстровано більше половини або 15 118 нових випадків Covid-19. Розрахунки агентства LETA показують, що за останні два тижні загальна кількість хворих в Латвії досягла 29 141 чоловік.

Найнижчий показник нових заражень (2106) зафіксовано в групі від 70 років, серед людей від 60 до 69 років протягом двох тижнів захворіли 2784 людини. За ним йде група від 20 до 29 років, в якій двотижневий показник нових інфікованих склав 2346 чоловік.