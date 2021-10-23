Ердоган доручив видворити з Туреччини послів десяти країн

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив в суботу про те, що дав зовнішньополітичному відомству країни необхідні інструкції для того, щоб оголосити послів десяти країн "персона нон грата" після того, як вони опублікували заяву із закликом звільнити турецького бізнесмена Османа Кавали, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я віддав розпорядження голові МЗС негайно зайнятися оголошенням цих десяти послів" персона нон грата", - заявив він.

Видання зазначає, що Кавала чотири роки тому був поміщений у в'язницю за звинуваченням в участі в антиурядових протестах в 2013 році, а також у причетності до спроби військового перевороту в Туреччині в 2016 році.

У понеділок посли Німеччини, Данії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, США, Фінляндії, Франції та Швеції опублікували спільну заяву, в якій містився заклик до уряду Туреччини "якнайшвидшим чином і справедливо вирішити питання Кавали", який протягом усього цього часу знаходиться у в'язниці без винесеного вироку. Вони відзначили, що триваюче затримання турецького бізнесмена і громадського активіста Османа Кавали, який народився в Парижі, "кидає тінь" на Туреччину.

У вівторок посли цих десяти країн були викликані в МЗС Туреччини. У зовнішньополітичному відомстві визнали, що ця заява суперечить дипломатичній практиці, і назвали її неприйнятною.