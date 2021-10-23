Зеркаль про "транзитну" знижку: допоможе енергобезпеці України

Знижка на транзит газу з РФ стосується тільки додаткових обсягів, та й взагалі, вигоду від знижки отримує продавець, повідомляє Укрiнформ.

Так радник міністра енергетики Олена Зеркаль прокоментувала вчорашнє рішення РНБО про введення знижки на прокачку російського газу в ЄС.

«Як і під час різдвяних розпродажів, вигоду від знижки отримує продавець, а не покупець. Цей хід насправді може допомогти Україні в питанні енергетичної безпеки. І не тільки під час опалювального сезону, а й в довгостроковій перспективі», - підкреслила Зеркаль.

Відзначається, що важливо пам'ятати: пропозиція стосується лише додаткових обсягів газу, ціну на прокачку за чинним контрактом ніхто не збирається міняти.

Незважаючи на кризу, Росія використовує українську газотранспортну мережу тільки на третину, підкреслила радник міністра, тому збільшення поставок газу - це спільний інтерес України та ЄС.