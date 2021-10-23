"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови

"Газпром" пригрозив припинити постачання газу до Молдови

Компанія "Газпром" пригрозила припинити постачання газу до Молдови. Російський монополіст зажадав від молдавської сторони погасити борги, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Якщо не буде повністю проведена оплата за постачання газу і, відповідно, не буде підписаний новий контракт з 1 грудня цього року, то "Газпром" зупинить постачання газу в Молдову", - цитує агентство представника "Газпрому" Сергія Купріянова.

За його словами, борг Молдови становить 709 млн доларів. Він звинуватив молдавських представників у тому, що вони не хочуть визнавати накопичену заборгованість і вимагають знижку на газ.

Нагадаємо, молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з "Газпромом".

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