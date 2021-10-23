З Кабміну звільнять двох міністрів: "слуга народу" назвала прізвища

В Кабінеті міністрів України незабаром будуть призначені нові міністри екології та оборони замість Романа Абрамовського та Андрія Тарана, повідомляє Україна 24.

Про це повідомила в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко.

За її словами, реальних кадрових змін варто очікувати на наступному пленарному тижні, або через пленарний тиждень.

"Ми можемо говорити реально про дві кадрові зміни в уряді. Це Міністерство екології, хоча на сьогоднішній день визначаємося з кандидатом. Є цілих п'ять кандидатів на посаду міністра екології, всі вони достойні, досвідчені. Але ще президент і фракція будуть визначатися серед цих кандидатів. І другий кандидат на виліт - міністр оборони. Що стосується Міністерства оборони - і Офіс президента, і наша фракція достатньо однозначні, тому, що міністр має бути більш активним... враховуючи, що в нас тривають військові дії. В нас війна на сході, тому тут кадрова зміна просто необхідна, вона давно назріла, але було питання з пошуком достойного кандидата, щоб не міняти міністра кожні кілька місяців" , - повідомила вона.

Коментуючи чутки, що на посаду міністра оборони претендує "слуга народу" Ірина Верещук, Янченко зазначила:

"Хочу сказати, що ще немає остаточного кандидата на міністра оборони. Є кілька кандидатів, яких зараз розглядають".

За її словами, принципи команди Володимира Зеленського полягають в тому, що всі мають викладатися на повну:

"Всі мають робити свою роботу максимально добре. Якщо до певного міністра виникають певні проблеми, то питання про заміну такого міністра може бути поставлене досить швидко. Але з іншого боку в того чи іншого міністра теж буде можливість і час для того, щоб скорегувати свою роботу, показати результат тощо".