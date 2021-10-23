На Буковині з 24 жовтня посилюють карантин

У Чернівецькій області посилюють карантин з 24 жовтня для протидії поширенню COVID-19, але при наявності сертифікату про вакцинацію або чинного 72 години експрес-тесту дозволяється відвідування різних закладів, а також користуватися громадським транспортом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установ лише при наявності сертифікату про вакцинацію, або документа, свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест або експрес-тест, який діє 72 години. Такі обмеження стосуються і громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області", - сказано в повідомленні на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).

Таке рішення схвалила на засіданні 23 жовтня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, Чернівецька область зараз знаходиться "за крок від "червоної зони" і з кожним днем показник захворюваності коронавірусом зростає." Уникнути повного локдауну ми можемо тільки посиливши карантинні заходи", - зазначив він.

Крім осіб, що мають один із перерахованих вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їх тренери за умови дотримання санітарних норм.

Також заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцерту, автокінотеатрів. Крім того, не можна перебувати в громадських місцях без засобів захисту.

Дотримання рекомендацій Комісії перевірятимуть спеціальні групи.