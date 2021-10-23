Мер Житомира кличе городян на протест до "Житомиргазу"

АТ «Житомиргаз» має намір підняти тариф на розподіл газу у 2,5 раза всупереч позиції Уряду і президента. Аби оголосити намір про підняття тарифу, «Житомиргаз» планує зібрати громадські слухання, повідомляє Житомир.info.

«У понеділок, 25 жовтня, об 11:00 АТ «Житомиргаз» планує зібрати громадські слухання й оголосити про намір підняття тарифу. Мова йде про оплату за розподіл природного газу (транспортування), який «Житомиргаз» збирається підняти у 2,5 раза», – йдеться у повідомленні.

Міськрада наводить такий приклад: сьогодні ціна за транспортування газу для населення та підприємств складає 2, 016 грн, у разі підняття тарифу, вона зросте до 5,028 грн за метр кубічний.

«Якщо у середньому сім’я взимку використовує 200-300 кубів газу на місяць (а це 2000-3000 грн у грошовому еквіваленті), то навантаження на гаманець споживача зросте автоматично на 600-900 гривень на місяць», – пояснюють у міськраді.

«Підприємство «Житомиртеплокомуненерго» свідомо не піднімає ціну на теплопостачання, щоб уникнути навантаження на кінцевого споживача, на кожну конкретну людину. А монополіст закладає собі у тариф 334 мільйони прибутку!» - коментує ситуацію Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Зазначається, що для теплокомуненерго такий крок призведе до того, що заплановані нарахування у 110 млн грн виростуть до 275 мільйонів у наступному році. За словами заступника міського голови Сергія Кондратюка, таке навантаження на бюджет громади означатиме повну відсутність фінансування доріг, скверів, парків тощо.