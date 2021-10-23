У Києві за недотримання карантину оштрафували власника ресторану

У суботу за недотримання карантинних обмежень з протидії поширення Covid-19 оштрафували власника ресторану на вул. Мала Житомирська в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Один із прикладів того це перевірка ресторану на вулиці Мала Житомирська за скаргою небайдужих киян... За результатом перевірки працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 43-3 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Власнику закладу загрожує штраф від 17 тис. грн до 170 тис. грн. Остаточне рішення за суддями" - написав глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook.

Він повідомив, що Комісія провела перевірку закладу і виявила порушення, зокрема, недотримання маскового режиму як відвідувачами, так і персоналом, відсутності маркування для дотримання соціальної дистанції в черзі, не виконання регулярного вологого прибирання приміщень, миття та дезінфекції поверхонь, непроведення температурного скринінгу відвідувачів і працівників перед початком робочої зміни, розташування столів ближче 1,5 метрів і розміщення за ними більше чотирьох осіб.

Також за словами Радуцького, з 26 жовтня до "червоної" зони переходять ще дві області - Рівненська і Миколаївська, а з вівторка жорсткі карантинні обмеження діятимуть у семи регіонах.

Разом із тим, він зазначив, що Київ поки відповідає показникам "помаранчевої" зони, але в найближчі дні через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що ввести жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня.