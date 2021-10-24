Покинута машина: що з нею робити

Покинуті машини на вулицях і в дворах – явище не те щоб поширене, але певної частини громадян стосується. Причому, так би мовити, з обох боків: хтось тримає у дворі старезну "копійку", а хтось мріє звільнити її місце під свій "джип", повідомляє 24 Канал.

Старий автомобіль, яким ніхто не користується – об’єкт з точки зору закону дуже неоднозначний. З одного боку, якщо в машини є законний власник, ніхто не має права змусити його зробити щось із його рухомим майном. З іншого – покинутий автомобіль без догляду швидко набуває неохайного вигляду, а крім того, нерідко займає таке дефіцитне паркомісце в загальному дворі або на прилягаючій вулиці. Тобто, у кожного своя правда, хоча в цілому покинуте авто у громадському місці – явище не зовсім позитивне.

У деяких містах місцева влада намагається розв'язувати проблему покинутих машин власними силами

Що робити з покинутою машиною

Покинуті автомобілі можна віднести до кількох категорій.

Машина стоїть з порушенням правил ПДР. В такому випадку можна поскаржитися в поліцію і машину мають вивезти на штрафмайданчик. Швидше за все, це відбудеться не відразу, але якщо проявити наполегливість, діло можна буде довести до кінця.

В такому випадку можна поскаржитися в поліцію і машину мають вивезти на штрафмайданчик. Швидше за все, це відбудеться не відразу, але якщо проявити наполегливість, діло можна буде довести до кінця. Машина стоїть без порушень, її власник невідомий . Дізнатися ім’я господаря можна спробувати через Сервісний центр МВС, написавши відповідний запит (послуга платна, але тариф символічний). Дізнавшись дані власника, можна знайти його та вступити у перемовини.

. Дізнатися ім’я господаря можна спробувати через Сервісний центр МВС, написавши відповідний запит (послуга платна, але тариф символічний). Дізнавшись дані власника, можна знайти його та вступити у перемовини. Машина стоїть без порушень, поліція не може встановити власника. На такий випадок є процедура визнання машини нічийною з подальшим визнанням її вашою знахідкою. Знахідку мають забрати на зберігання до поліції, а через півроку її можуть продати.

Зазначимо, що до тих пір, поки в машини є господар (автоматично вважається, що він є), забирати її кудись не можна – це буде кваліфіковано як крадіжка. Тому, до речі, покинуті машини не можуть відразу вивезти не лише небайдужі мешканці, а й поліція з комунальниками.

Серед покинутих у дворах машин часом трапляються справжні раритети, але не завжди можна знайти їх юридичних власників

Серед покинутих у дворах машин часом трапляються справжні раритети, але не завжди можна знайти їх юридичних власників

Найпростіший варіант – коли господар покинутого авто відразу відомий. Для початку треба з’ясувати, чому господар покинув свою ластівку. Дуже часто картина така: машина має серйозну поламку, а власник не має коштів на її усунення. Сенсу робити ремонт теж немає – він обійдеться дорожче за вартість всього транспортного засобу. Справа може погіршуватися тим, що машина для власника дорога як пам’ять – про молодість, про мандрівки, про кращі часи тощо. Більше того, власник може бути обмежений у фінансах і не мати грошей оплатити вивіз своєї нерухомої рухомості на утилізацію.

Безнадійний технічний стан – одна з причин, за якою машини покидають просто неба. Такі екземпляри можна вивозити на утилізацію – але лише з дозволу власника

Зацікавлена особа за згодою власника може вивезти машину на звалище, а гроші (частину грошей) від реалізації металобрухту передати господарю. Транспортний засіб, відправлений на утилізацію, в Сервісному центрі МВС знімають з обліку безкоштовно, пред’являти сам автомобіль не потрібно.

Рекомендація:

Так, найпростіший спосіб владнати проблему навколо старої машини у дворі – це по-людськи досягти згоди між усіма зацікавленими сторонами. Але на жаль, сьогодні “недоговірні” і агресивні люди – аж ніяк не рідкість. В такому випадку залишається інший шлях – розпочинати офіційну процедуру розв'язання проблеми. Наголосимо, що коли вже доводиться мати справу із маргінальними особами, робити все треба виключно в законний спосіб. Зважаючи на хитку законодавчу базу та “енергійність” окремих правоохоронців, це буде непросто, але ж усе наше життя, як відомо – боротьба…