Покинута машина: що з нею робити
Покинуті машини на вулицях і в дворах – явище не те щоб поширене, але певної частини громадян стосується. Причому, так би мовити, з обох боків: хтось тримає у дворі старезну "копійку", а хтось мріє звільнити її місце під свій "джип", повідомляє 24 Канал.
Старий автомобіль, яким ніхто не користується – об’єкт з точки зору закону дуже неоднозначний. З одного боку, якщо в машини є законний власник, ніхто не має права змусити його зробити щось із його рухомим майном. З іншого – покинутий автомобіль без догляду швидко набуває неохайного вигляду, а крім того, нерідко займає таке дефіцитне паркомісце в загальному дворі або на прилягаючій вулиці. Тобто, у кожного своя правда, хоча в цілому покинуте авто у громадському місці – явище не зовсім позитивне.
Що робити з покинутою машиною
Покинуті автомобілі можна віднести до кількох категорій.
- Машина стоїть з порушенням правил ПДР. В такому випадку можна поскаржитися в поліцію і машину мають вивезти на штрафмайданчик. Швидше за все, це відбудеться не відразу, але якщо проявити наполегливість, діло можна буде довести до кінця.
- Машина стоїть без порушень, її власник невідомий. Дізнатися ім’я господаря можна спробувати через Сервісний центр МВС, написавши відповідний запит (послуга платна, але тариф символічний). Дізнавшись дані власника, можна знайти його та вступити у перемовини.
- Машина стоїть без порушень, поліція не може встановити власника. На такий випадок є процедура визнання машини нічийною з подальшим визнанням її вашою знахідкою. Знахідку мають забрати на зберігання до поліції, а через півроку її можуть продати.
Зазначимо, що до тих пір, поки в машини є господар (автоматично вважається, що він є), забирати її кудись не можна – це буде кваліфіковано як крадіжка. Тому, до речі, покинуті машини не можуть відразу вивезти не лише небайдужі мешканці, а й поліція з комунальниками.
Найпростіший варіант – коли господар покинутого авто відразу відомий. Для початку треба з’ясувати, чому господар покинув свою ластівку. Дуже часто картина така: машина має серйозну поламку, а власник не має коштів на її усунення. Сенсу робити ремонт теж немає – він обійдеться дорожче за вартість всього транспортного засобу. Справа може погіршуватися тим, що машина для власника дорога як пам’ять – про молодість, про мандрівки, про кращі часи тощо. Більше того, власник може бути обмежений у фінансах і не мати грошей оплатити вивіз своєї нерухомої рухомості на утилізацію.
Зацікавлена особа за згодою власника може вивезти машину на звалище, а гроші (частину грошей) від реалізації металобрухту передати господарю. Транспортний засіб, відправлений на утилізацію, в Сервісному центрі МВС знімають з обліку безкоштовно, пред’являти сам автомобіль не потрібно.
Рекомендація:
Так, найпростіший спосіб владнати проблему навколо старої машини у дворі – це по-людськи досягти згоди між усіма зацікавленими сторонами. Але на жаль, сьогодні “недоговірні” і агресивні люди – аж ніяк не рідкість. В такому випадку залишається інший шлях – розпочинати офіційну процедуру розв'язання проблеми. Наголосимо, що коли вже доводиться мати справу із маргінальними особами, робити все треба виключно в законний спосіб. Зважаючи на хитку законодавчу базу та “енергійність” окремих правоохоронців, це буде непросто, але ж усе наше життя, як відомо – боротьба…