Українці масово вакцинуються, у чергах – пекло і хаос

У пунктах щеплень утворилися черги. Джерело: Volodymyr Ariev / Facebook

Українці масово ринулися вакцинуватися проти коронавірусу, через що у пунктах щеплень утворилися великі черги. Чекати доводиться понад п'ять годин, повідомляє Обозреватель.

Про це написав народний депутат партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook у суботу, 23 жовтня. Він опублікував фото пункту щеплення в одному з торговельних центрів у Києві.

За його словами, щоб отримати вакцину від COVID-19, у пункті утворилися дві черги. Перша – з тих, хто записався через додаток Helsi, а друга – з тих, хто не записувався і чекав до останнього.

При цьому, у Міністерстві охорони здоров'я зобов'язали вакцинувати всіх, однак не пояснили персоналу, як саме організувати мікс з обох категорій, повідомив нардеп.

"У результаті – хаос. Черга без жодної соціальної дистанції, усі втомлені, злобно жартують, обурені" , – розповів Ар'єв.

За його словами, ті, хто записалися, чекають 5-6 годин від зазначеного в Helsi часу. Незаписані так само. При цьому, як зазначив нардеп, ще кілька тижні тому в тих самих пунктах було порожньо.

У пунктах щеплень утворилися черги. Джерело: Volodymyr Ariev / Facebook