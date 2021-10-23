Європа може прийняти запуск "Північного потоку-2" без сертифікації, розповіла радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне", - сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20. До порядку включені питання подолання енергетичної кризи.

"Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм - ІФ), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре", - додала представник Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року "Газпром" заробив понад 10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає "якісь цифри, які неможливо уявити".