Нульові декларації для всіх: в податковій пояснили, за що потрібно заплатити

Ті українці, які вирішать подавати нульову декларацію (декларанти), повинні будуть надати податківцями інформацію не лише про майно, що перебуває в їхньому одноосібному володінні, але і яким вони володіють спільно з кимось, повідомляє Обозреватель.

Крім того, декларуванню підлягає все майно, що перебуває як в Україні, так і за її межами.

Згідно з роз'ясненням Державної податкової служби, до такого майна відноситься, зокрема, нерухомість – земельні ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості (в т.ч., недобудовані). Крім того, декларувати потрібно:

рухоме майно – транспортні засоби, самохідні машини та механізми, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо;

визначені законом цінні папери та/або фінансові інструменти;

частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи;

корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

права на отримання дивідендів, відсотків або іншої майнової вигоди.

Крім цього податкова вимагає обов'язкового зазначення низки інших активів. До них відносяться:

майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках;

пам'ятні банкноти та монети;

майнові права, які або належать декларанту, або які можуть приносити йому дохід (і при цьому він не віддає власнику цього майна частину належного йому доходу).

Як нараховується податковий збір

Найпростішим способом визначити, скільки потрібно заплатити державі за володіння тим чи іншим майном, що перебуває або зареєстрований в Україні, є самостійне визначення її вартості. Однак в цьому випадку є низка винятків. Мова йде про:

дорогоцінні метали;

транспортні засоби та інших самохідні машини та механізми;

твори мистецтва;

дорогоцінні камені та вироби з них.

В іншому випадку розмір платежу визначатиме сама податкова. І для цього вона братиме до уваги:

витрати декларанта на придбання об'єкта декларування;

оцінювальну вартість об'єкта. Вона проводитиметься відповідно до законодавства країни, в якій об'єкт перебувє;

номінальну вартість прав грошової вимоги;

вартість придбання корпоративних акцій або їхню біржову вартість (станом на час подання декларації);

витрати на придбання цінних паперів та інших фінансових інструментів, що не допущені до біржових торгів тощо.

Вартість же дорогоцінних металів визначатиметься шляхом перерахунку ваги до їхньої закупівельної ціни. При чому спиратися податківці будуть на ту ціну, яку визначить Національний банк України на момент подання декларації.

Чи будуть змушувати подавати нульову декларацію

За законом, подання нульової декларації є добровільним. Тобто, змушувати це робити українців податківці не будуть.

Проте після закінчення терміну подання нульової декларації (а він закінчується 1 вересня 2022 роки), податкова почне жорстко перевіряти всіх, хто цього не зробить. Відповідний законопроєкт вже розробляється.