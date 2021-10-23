У Львові госпіталізували 15-річну дитину з гострим інсультом
У суботу, 23 жовтня, до медичного центру Львова з Добромиля госпіталізували 15-річного хлопця з гострим інсультом. Щоб якнайшвидше доправити підлітка до лікарні, залучили медичну авіацію – гелікоптер, повідомляє Обозреватель.
Підлітка евакуювали з міської лікарні Добромиля, який розташований за 95 км від Львова у Самбірському районі.
В юнака діагностували ниркову недостатність. Крім того, медики підозрюють у нього гострий мозковий інсульт.
"Було ухвалено рішення госпіталізувати його до Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру", – розповіла Андрєєва.
За підлітком терміново підняли в повітря гелікоптер. Щоб евакуювати дитину, в Добромилі гвинтокрил приземлився на стадіоні. А вже у Львові – поблизу Лікарні швидкої допомоги. Звідти швидка перевезла хлопця у медцентр, який розташований на вулиці Дністерській.
Варто зазначити, що проєкт з аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні 2021 року. Спочатку людей транспортували гелікоптером надзвичайників. Однак у червні його забрали на планове технічне обслуговування і польоти припинилися аж до 1 жовтня, коли евакуацію відновили. Цього разу гелікоптер надала поліція.
Проєкт фінансує поліція спільно із МОЗ. Він охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітають на виклики в екстрених випадках.
До кінця цього року на проєкт із аеромедичної евакуації виділили близько 15 мільйонів гривень.