У Львові госпіталізували 15-річну дитину з гострим інсультом

Гелікоптер біля Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги. Джерело: suspilne.media

У суботу, 23 жовтня, до медичного центру Львова з Добромиля госпіталізували 15-річного хлопця з гострим інсультом. Щоб якнайшвидше доправити підлітка до лікарні, залучили медичну авіацію – гелікоптер, повідомляє Обозреватель.

Підлітка евакуювали з міської лікарні Добромиля, який розташований за 95 км від Львова у Самбірському районі.

В юнака діагностували ниркову недостатність. Крім того, медики підозрюють у нього гострий мозковий інсульт.

"Було ухвалено рішення госпіталізувати його до Західноукраїнського спеціалізованого медичного центру" , – розповіла Андрєєва.

За підлітком терміново підняли в повітря гелікоптер. Щоб евакуювати дитину, в Добромилі гвинтокрил приземлився на стадіоні. А вже у Львові – поблизу Лікарні швидкої допомоги. Звідти швидка перевезла хлопця у медцентр, який розташований на вулиці Дністерській.

15-річного хлопця із підозрою на інсульт доправили до лікарні у Львові на медичному гелікоптері. Джерело: suspilne.media

Варто зазначити, що проєкт з аеромедичної евакуації на Львівщині стартував у квітні 2021 року. Спочатку людей транспортували гелікоптером надзвичайників. Однак у червні його забрали на планове технічне обслуговування і польоти припинилися аж до 1 жовтня, коли евакуацію відновили. Цього разу гелікоптер надала поліція.

Проєкт фінансує поліція спільно із МОЗ. Він охоплює 7 західних областей: Львівську, Закарпатську, Волинську, Івано-Франківську, Рівненську, Чернівецьку та Тернопільську. Спеціальні медичні бригади та екіпажі вилітають на виклики в екстрених випадках.

До кінця цього року на проєкт із аеромедичної евакуації виділили близько 15 мільйонів гривень.