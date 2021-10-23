У листопаді в США вийде книга про "оборудки Коломойського"

Американський письменник та журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом та бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі кількох заводів у США. Про це він написав у матеріалі для видання Politico, адаптувавши фрагменти книги, повідомляє Букви.

Книга вийде друком у листопаді. Це розслідування не лише щодо Pandora Papers, але й про “оборудки” деяких світових лідерів та представників бізнес-еліти. Окреме місце відведено Ігорю Коломойському.

Витік документів Pandora Papers, за словами Мішеля, був “гнітючим знаком”, що “лідери держав і бізнес-еліт приховують свої статки”. На думку автора, транснаціональне відмивання грошей є частиною того, що відбувається насправді.

Останнім часом бізнесмени шукають нові місця, аби зберігати гроші. Зазвичай це “місця де, на їхню думку, влада не шукатиме” та “які самі пропонують зберегти фінансові таємниці”. В результаті тіньове та іноді нечесно нажите багатство “інвестують” не лише в яхти та будинки, але й у міста США.

“Американська клептократія” та роль Коломойського

Кейсі Мішель розповідає, що український олігарх Ігор Коломойський відмив “сотні мільйонів доларів” шляхом придбання американських занедбаних заводів та фабрик. Проти нього нещодавно було введено санкції з боку США за “значну корупцію в Україні”.

За словами письменника, Коломойський є фігурантом справ за звинуваченнями міністерства юстиції США та українських правоохоронних органів у використанні групи “підставних” компаній та офшорних банківських рахунків для виведення мільйонів доларів незаконно привласнених коштів з України. Також ці гроші використовуються для інвестицій в американську промисловість і нерухомість. При цьому, олігарх заперечує звинувачення та стверджує, що інвестував власні кошти.

Як приклад Мішель розповідає про завод у місті Гарвард. Його розпочала будувати компанія Motorola наприкінці 1990-х років, інвестувавши 100 мільйонів доларів США. Але через кілька років після завершення будівництва фабрика випала з бізнес-моделі компанії. У 2008 році, коли світом прокотилася потужна економічна криза, з’явився покупець з Маямі – Хаїм Шочет. Він придбав завод за 16,75 мільйона доларів США у власність “Optima International”, яка була материнською компанією серед пов’язаних фірм (включно з організацією “Optima Harvard Facility LLC”).

Згодом американські прокурори назвали це “родиною Optima”, американські операції якої контролюються Мордехаєм Корфом та Урі Лабері. Як стверджувало міністерство юстиції, ця група компаній вклала сотні мільйонів доларів США у придбання комерційної нерухомості у Клівленді, Далласі та Луїсвіллі, сталеливарних заводів у Західній Вірджинії, Кентуккі та Огайо, а також у виробничі підприємства у штаті Мічиган.

Журналіст наголошує, що лише за кілька років “Родина Optima” скупила понад десять американських підприємств. Всі заводи та фабрики були “жертвами багаторічного виробничого спаду США, що розпочався у 1970-х роках”. За словами прокурорів, всі покупки були безпосередньо пов’язані з потужною фінансовою групою з України, яка”купувала американську нерухомість, щоб приховати вкрадені гроші”.

Незабаром після Революції Гідності в Україні у 2014 році правоохоронні органи стверджували, що Ігор Коломойський завдав збитків державі на загальну суму не менше 5,5 мільярда доларів. Юридичні документи американських правоохоронців у 2020 році детально описували, як Коломойський нібито використовував свій контроль над найбільшим банком України – “ПриватБанком” “з метою відмивання приголомшливих сум”, а потім використовував низку підставних компаній і офшорних рахунків, щоб вивести кошти з країни до США.

За даними міністерства юстиції США, кошти, виведені з “ПриватБанку”, відмивалися через ряд підставних компаній і офшорних рахунків, перш ніж були переведені до мережі “Optima”. Звідти їх вливали в активи на території США.

Це сталося у той час, коли Коломойський, за словами Мішеля, “збільшив свою владу та статки всередині України, створив “приватну поліцію” та маніпулював “виборними посадовими особами” (ймовірно, йдеться про президентські вибори 2019 року та перемогу на них Володимира Зеленського – ред.).

Старший науковий співробітник Atlantic Council зреагував на цю статтю та назвав Коломойського “безсовісним українським олігархом”, а також додав, що “нарешті глобальна клептократія стала головною темою”.

Придбати та прочитати книгу Мішеля можна буде у листопаді.