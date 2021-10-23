Новий опалювальний сезон: названо проблему, з якою може зіткнутися Україна

У новому опалювальному сезоні Україні вистачить наявних запасів гази, втім, без проблем не обійтися. Вони можуть виникнути через складнощі з транзитом російського блакитного палива.﻿ Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко, повідомляє УНІАН.

Енергокриза, за його словами, почалася не з вини України, вона є загальносвітовою. Прогноз на майбутній сезон у експерта оптимістичний.

"18 млрд кубів газу - достатньо, щоб середньої холодності зиму пройти. Правда, для того, щоб було нормальне газоспоживання взимку труби, треба, щоб був транзит - хоча б 40 млрд кубів річного обсягу, оскільки в східних регіонах побудовано енергоспоживання таким чином, що відбирається з транзитного газу обсяг і компенсується на заході, оскільки коли в прямому режимі працює газопровід, всі сховища на заході знаходяться, і вони не можуть подати в східні регіони газ" , - пояснив він, додаючи, що з цією метою роблять "заміну" схему.

"Це не крадіжка газу - ми компенсуємо, просто так побудовано. Тому, якщо не буде транзиту, доведеться розгортати ГТС на реверс, як це було в 2009 році, і докуповувати в Європі необхідні обсяги" , - говорить Дяченко.

Він також пояснює, що налагодити реверс в ситуації, що склалася, складно, але можливо.