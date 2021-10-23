На Канарах стався новий землетрус, частина вулкана Ла-Пальма обрушилася
На іспанському острові Ла-Пальма в суботу, 23 жовтня, стався потужний землетрус, фахівці оцінили його магнітуду в 4,9. Явище стало найпотужнішим за останні кілька місяців, повідомляє Обозреватель.
Через нього частково обрушився головний конус вулкана Кумбре-В'єха, який продовжує вивергатися на острові.
Як зазначається, після землетрусу лава стала виходити на поверхню інтенсивніше.
Науковий комітет Спеціального плану захисту від вулканічних ризиків Канарських островів (Pevolca) підтвердив цю обставину. Його представник Мігель Анхель Моркуенде зазначив, що вогнище землетрусу розташоване на північному заході, його глибина – 38 км.