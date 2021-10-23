На Канарах стався новий землетрус, частина вулкана Ла-Пальма обрушилася

На іспанському острові Ла-Пальма в суботу, 23 жовтня, стався потужний землетрус, фахівці оцінили його магнітуду в 4,9. Явище стало найпотужнішим за останні кілька місяців, повідомляє Обозреватель.

Через нього частково обрушився головний конус вулкана Кумбре-В'єха, який продовжує вивергатися на острові.

Як зазначається, після землетрусу лава стала виходити на поверхню інтенсивніше.

Обрушився головний конус вулкана. Джерело: Скриншот

Науковий комітет Спеціального плану захисту від вулканічних ризиків Канарських островів (Pevolca) підтвердив цю обставину. Його представник Мігель Анхель Моркуенде зазначив, що вогнище землетрусу розташоване на північному заході, його глибина – 38 км.