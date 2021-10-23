Мін'юст Грузії спростував заяву особистого лікаря Саакашвілі
Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе спростував заяву особистого лікаря екс-президента Михайла Саакашвілі Ніколоза Кипшидзе про те, що всі члени консиліуму лікарів, що відбувся в суботу. нібито згодні, що в разі необхідності потрібно перевезти на госпіталізацію Саакашвілі з Руставський в'язниці в багатопрофільну лікарню високого класу, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"На зустрічі з групою лікарів ми поговорили про багато питаннь, але жодного слова не було сказано про цивільну клініку", - написав Брегадзе в соціальних мережах.
За словами глави грузинського Мін'юсту, особистий лікар Саакашвілі поширив те, що не відповідає дійсності.
"У брехні короткі ноги. Про решту поговоримо пізніше", - зазначив Брегадзе.
У четвер увечері Кипшидзе заявив журналістам, що всі члени консиліуму лікарів згодні, що в разі необхідності треба перевезти на госпіталізацію колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі з Руставської в'язниці в багатопрофільну лікарню високого класу.
"Проблем поки у Саакашвілі немає, але стан його здоров'я може погіршитися в будь-яку хвилину. Його обов'язково треба перевезти в багатопрофільну лікарню високого класу, і з цим згодні всі члени консиліуму лікарів, що відбувся в суботу", - сказав він.
Висловлюючи свою особисту думку, особистий лікар зазначив, що
"переведення Саакашвілі в тюремну лікарню рівносильне його вбивству".
Тим часом, раніше глава Мін'юсту Грузії неодноразово заявляв, що Саакашвілі в разі необхідності буде перевезений до тюремної лікарні, а не в цивільну клініку.
На цьому тижні Брегадзе заявляв також, що безпека колишнього президента Грузії в разі його переведення в тюремну лікарню буде забезпечена.
"Всі ув'язнені рівні перед законом і підхід до всіх буде абсолютно однаковим", - підкреслював міністр в бесідах з журналістами.