У Білорусі головний редактор ЗМІ отримав термін за коментар

У Білорусі суд засудив головного редактора видання Віртуальний Брест Андрія Кухарчика до 1,5 років обмеження волі. Також був заблокований на території країни сайт.

Кухарчика звинувачували за статтею "Образа представника влади".

Нібито журналіст в Telegram-каналі "Обговорюємо небезпечний Брест" під фотографією депутата Палати представників Ігоря Марзалюк написав образливий коментар.

Суддя призначив головному редакторуа 1,5 року обмеження волі без направлення до виправної установи.

Відзначається, що на наступний день після оголошення вироку, в суботу, 23 жовтня, сайт Віртуального Бреста перестав відкриватися.