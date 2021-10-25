"Маска" 2 сезон 1 випуск: хто вибув з шоу

У 1 випуску 2 сезону шоу "Маска" виступили 7 загадкових персонажів. Вони приголомшили яскравими костюмами та оригінальними номерами. Однак, одному з учасників довелося показати справжнє обличчя та покинути шоу назавжди. Хто це був – дізнавайтеся далі, повідомляє 24 Канал.

Після виступу чотирьох учасників відбулося перше голосування. Вибір довелося робити між Роботом, Баяном, Котиком та Феєю. Першою маскою у номінації на викриття стала маска Баян. Саме вона набрала найменшу кількість голосів.

У другому голосуванні обирали між Поросям, Жирафою та Кажаном. Ще одним номінантом на викриття став Кажан.

Вирішальний вибір робили глядачі в залі. Вони захотіли, щоб у першому випуску другого сезону "Маски" своє обличчя показав Баян. Виявилося, що під цим феєричним костюмом ховалася мама Вєрки Сердючки – Інна Білоконь.