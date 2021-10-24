Курс валют НБУ на 24 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 24 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 23 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 30.58 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 36.25 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і склав 28.68 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.
Курс польського злотого не змінився і залишається на рівні 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 24 жовтня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.291800
|EUR
|Євро
|30.577400
|RUB
|Рубль
|0.373850
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.251100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.676200
|PLN
|Польський злотий
|6.653600