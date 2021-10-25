Фінансовий гороскоп на листопад для всіх знаків

Фінансовий гороскоп розповість, кого в цьому місяці чекають "золоті гори", а кому доведеться значно економити. Особливо складним місяць буде для Водоліїв, Левів і Козерогів, повідомляє УНІАН.

Овен

Листопад у фінансовому плані буде для вас дуже непередбачуваним. Можливі як позапланові витрати, так і несподіваний прибуток. Гороскоп радить вам забезпечити собі фінансову подушку і підготувати запасний фінансовий план.

Телець

У листопаді Тельцям потрібно бути ощадливими і утриматися від імпульсивних покупок. Тоді ви зможете значно примножити зароблене. Вдалий місяць для інвестування і заробітку на біржах.

Близнюки

Фінансовий гороскоп віщує Близнюкам великі витрати на дім і сім'ю. Швидше за все доведеться викласти чимало грошей на ремонт, новий дизайн квартири або на секцію для дитини. Жінкам цього знака потрібно бути економнішими.

Рак

Цей місяць буде вдалим для фрилансерів і представників творчих професій. Власники свого бізнесу будуть купатися в золоті. Для найманих працівників місяць пройде рівно, без значних витрат і прибутку.

Лев

Цей вогненний знак в першій половині місяця буде часто піддаватися емоціям і спокусам. Через це ви зробите багато необдуманих і непотрібних покупок. Останній тиждень листопада обернеться для Левів великим розчаруванням. Рідні та друзі не нададуть фінансову підтримку, коли ви їх попросите.

Діва

В цілому листопад пройде стабільно. Не варто очікувати золотих гір або великих боргів. Гороскоп рекомендує заводити більше знайомств на роботі – вони будуть корисні в майбутньому. Трохи більш вдалим місяць буде для жінок цього знака.

Терези

Терези в листопаді здивують всіх рідних і знайомих своєю цілеспрямованістю і активністю. Вам вдасться заробити грошей в тих ситуаціях, де ніхто в вас не вірив. Тому не слухайте нічиїх порад і умовлянь.

Скорпіон

У цьому місяці кар'єра Скорпіонів піде вгору, а разом з нею виросте і зарплата. Особливо вдалими будуть робочі поїздки і закордонні відрядження. А ось безробітним Скорпіонам, жінкам в декреті і пенсіонерам не варто сподіватися на поліпшення фінансового стану.

Стрілець

Зірки не рекомендують вам будувати великі плани на цей місяць або бути занадто вимогливими до себе. Перші два осінніх місяці сильно вимотали вас, тому вам потрібна відпустка. Не шкодуйте грошей на відпочинок і оздоровчі процедури. Якщо не відпочинете зараз, то в майбутньому витратите набагато більше.

Козеріг

Астрологи попереджають, що цей місяць буде для вас досить складним. Готуйтеся до несподіваних витрат, пов'язаних зі здоров'ям і комунальними платежами. Зірки рекомендують астрологам покластися на рідних і близьких – вони нададуть вам фінансову підтримку і дадуть хороші поради.

Водолій

Легке ставлення до грошей може накликати біду на Водоліїв. В середині листопада грошей буде не вистачати навіть на мінімальні потреби. Постарайтеся перечекати цей період – до кінця місяця ситуація покращиться. Не позичайте гроші і не беріть кредити, інакше стане тільки гірше.

Риби

У цьому місяці Риби будуть надзвичайно удачливими. Значно підвищиться шанс виграти в лотерею або отримати цінний подарунок. Хороший місяць для пошуку роботи або прохання про підвищення. Не рекомендується витрачати гроші на одяг або салони краси – ці витрати не принесуть задоволення.