Українські зірки, які не женуться за розкішним життям

Зіркове життя далеко не у всіх знаменитостей розкішне. Адже багато хто відмовляється від зайвих витрат на одяг, їжу, дорогі автівки й квартири. Натомість вони вкладають кошти у благодійність, бізнес-проєкти чи у виховання й навчання дітей, повідомляє Обозреватель.

Дізнайтеся у матеріалі про те, хто з українських зірок попри шалену популярність не став транжирити гроші.

1. Михайло Хома

Фронтмен гурту "DZIDZIO" зізнався, що раніше часто купував забагато продуктів, які тривалий час лежали в холодильнику, а потім відправлялися в смітник. За словами артиста, це було пов'язано з тим, що він йшов за харчами після роботи із відчуттям шаленого голоду. Тепер зірка розуміє, що не варто витрачати зайві кошти на їжу: "Потрібно купувати стільки, скільки ти з'їси. І на одяг – те ж саме, бо завтра це все стане непотрібним".

Михайло Хома економить на продуктах харчування. Джерело: instagram.com/dzidzio

2. Олександр Пономарьов

Народний артист України в одному з інтерв'ю розповів, що ніколи не витрачав зайві кошти на їжу й одяг. Він не спокушається на дорогі покупки. Виняток – костюми для концертів та публічних виступів. Олександр вважає, що немає потреби в тому, щоби транжирити.

Пономарьов економить на одязі й харчах. Джерело: instagram.com/ponomaryovoleksandr

3. Ольга Сумська

Тривалий час Ольга була шопоголіком, а після карантину стала рідше купувати одяг. Якщо ж потрібно вийти на сцену в розкішному вбранні та прикрасах – артистка бере його в оренду. Іноді отримує матеріальні винагороди за розміщення в Instagram реклами: "Потрібно й невеликі бренди підтримувати, щоби був взаємообмін. Я їх підтримаю – і мене якось підтримають".

Сумська бере одяг в оренду. Джерело: instagram.com/olgasumska

4. Артем Пивоваров

За словами Артема, такого економного артиста, як він, в українському шоубізі не знайти. Адже він не їсть м’ясо і практично щоразу надає перевагу трапезі вдома. Зібравшись із друзями, зірка не вживає алкоголь. Лише на свята. Після концертів він відкладає кошти на студійні інструменти й "фішки", зйомки кліпів і рекламу. Для відпочинку Пивоваров не завжди обирає поїздки за кордон: його цілком влаштовує й релакс в Україні (наприклад, у Буковелі).

Пивоваров постійно відкладає кошти на кліпи й музичні інструменти. Джерело: instagram.com/pivovarovmusic

5. Світлана Лобода

Співачка не витрачає багато грошей на брендовий одяг. Часто носить речі "не першої лінії", які теж якісні. Вона, як правило, бере речі в масмаркетах, де скуповуються й незіркові українці. Та варто зауважити, що для концертів Лободі все ж доводиться викладати немалі суми, адже костюми шиють на замовлення.

Лобода купує речі в масмаркетах. Джерело: instagram.com/lobodaofficial

6. Травесті-діва Монро

Монро до пандемії не підраховувала свої заробітки. А у 2020 році вона зосередилася на власних витратах. Виписала все: від того, скільки платить за зубну пасту до того, скільки з'їдає гречки в місяць. Декілька років тому зірка витрачала щомісяця в середньому 500 доларів на комунальні послуги, догляд і харчування. Це без подорожей і розваг. Наразі стала менше витрачати не лише на їжу, а й на вбрання. Травесті-діві подобається жити "в режимі здорової економії".